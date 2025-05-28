Киян попередили про негоду у найближчі години

У Києві та області І рівень небезпечності, жовтий

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр та КМДА.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, що у червні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні 19°-23° тепла, що на 1,5°-2° вище за норму. Водночас місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.