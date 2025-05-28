Киян попередили про негоду у найближчі години
У Києві та області І рівень небезпечності, жовтий
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр та КМДА.
При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Нагадаємо, що у червні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в діапазоні 19°-23° тепла, що на 1,5°-2° вище за норму. Водночас місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.Tweet