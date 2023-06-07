«Київ вечірній. Комендантський». УП знайшла столичні ресторани, які працюють уночі та під час обстрілів (відео)

Нещодавно “Українська правда” отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміумкласу працюють у комендантську годину.

За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва.

Поки столична влада перевіряє укриття, ми вирішили витратити ніч з суботи 3-го червня на неділю 4-го для того, щоб перевірити столичні ресторани.

Як виявилося, заклади не просто працюють уночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники.

Михайло Ткач, УП