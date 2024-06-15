Київ затопила потужна злива (відео)

У суботу, 15 червня, Київ накрила негода. Злива була настільки потужна, що у місті затопило вулиці, подекуди не можливий рух транспорту.

У соцмережах почали ширитись відео із затопленими вулицями. Зокрема, затор спостерігається неподалік від метро Чернігівська на Броварському проспекті. Окрім того, очевидці повідомляють, що затоплено торговий центр “Проспект”. На опублікованих відео видно, що в середині ТЦ стоїть вода.

Також сильний потоп на вулиці Антоновича. Там неподалік від метро “Олімпійська” після зливи зірвало частину асфальту. Там також спостерігаються “гейзери” води з каналізації. Ймовірно, через великі опади водовідвідна система міста не справляється.

Пізніше у КМДА повідомили, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Однак система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість.