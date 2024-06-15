Київ затопила потужна злива (відео)
У суботу, 15 червня, Київ накрила негода. Злива була настільки потужна, що у місті затопило вулиці, подекуди не можливий рух транспорту.
РБК-Україна зібрало видео негоди у столиці.
Також сильний потоп на вулиці Антоновича. Там неподалік від метро “Олімпійська” після зливи зірвало частину асфальту. Там також спостерігаються “гейзери” води з каналізації. Ймовірно, через великі опади водовідвідна система міста не справляється.
Пізніше у КМДА повідомили, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Однак система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість.