Прокуратура відреагувала на неналежне виконання обов’язків адміністрацією держустанови «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)»

Київською обласною прокуратурою постійно вживаються заходи щодо забезпечення принципу невідворотності виконання і відбування покарань, закріпленого в статті 5 Кримінально-виконавчого кодексу України.

З цією метою проведено перевірку в державній установі «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)» з питань дотримання вимог кримінального та кримінально-виконавчого законодавства щодо виконання вироків в частині додаткового покарання у виді заборони керувати транспортними засобами.

За результатами перевірки виявлено порушення вимог законодавства, які полягали у незабезпеченні працівниками колонії звернення до виконання вироків зазначеної категорії щодо засуджених, звільнених з установи по відбуттю покарання у виді позбавлення волі.

Реагуючи на вказані порушення, обласною прокуратурою внесено вказівку начальнику установи з вимогою про їх усунення та притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб.

Робота на даному напрямі триває.

Пресслужба Київської обласної прокуратури