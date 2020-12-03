Прокуратура відреагувала на неналежне виконання обов’язків адміністрацією держустанови «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)»
Київською обласною прокуратурою постійно вживаються заходи щодо забезпечення принципу невідворотності виконання і відбування покарань, закріпленого в статті 5 Кримінально-виконавчого кодексу України.
З цією метою проведено перевірку в державній установі «Кагарлицька виправна колонія (№ 115)» з питань дотримання вимог кримінального та кримінально-виконавчого законодавства щодо виконання вироків в частині додаткового покарання у виді заборони керувати транспортними засобами.
За результатами перевірки виявлено порушення вимог законодавства, які полягали у незабезпеченні працівниками колонії звернення до виконання вироків зазначеної категорії щодо засуджених, звільнених з установи по відбуттю покарання у виді позбавлення волі.
Реагуючи на вказані порушення, обласною прокуратурою внесено вказівку начальнику установи з вимогою про їх усунення та притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб.
Робота на даному напрямі триває.
Пресслужба Київської обласної прокуратуриTweet