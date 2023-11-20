Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Подільському районі Одещини

Внаслідок автопригоди, що сталася вчора, 19 листопада, о пів на другу годину в місті Ананьїв, загинула жінка, а її супутник травмувався.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля “Volkswagen”, рухаючись дорогою Т-1623, у межах населеного пункту скоїв наїзд на двох пішоходів, що рухалися по узбіччю дороги.

Внаслідок автопригоди жінка загинула на місці події, а чоловіка каретою “швидкої” доправили до лікарні, де йому діагностували перелом кісток таза, травматичний шок та політравму.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що в його організмі 1.35 проміле алкоголю.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого провадження поліцейські призначили низку судових експертиз, а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Зазначимо, що санкція ч. 3 ст. 286-1 ККУ передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські вкотре наголошують на неухильному дотриманні правил дорожнього руху усіма його учасниками та закликають водіїв у жодному разі не сідати за кермо у стані сп’яніння, аби убезпечити себе та оточення від непоправних наслідків.

Подільське районне управління поліції Одещини