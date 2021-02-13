На Чернігівщині зникла безвісти 21-річна студентка (фото)

Допоможіть знайти місцезнаходження 21-річної студентки 4 курсу Ніжинського педуніверситету Ярослави Гаженко.

Інформацію про пошуки розмістила Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація. Чернігівська філія на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що 11 лютого о 10-тій годині ранку дівчина вийшла з будинку батьків, з якими проживала у селі Черняхівка Ніжинського району, та більше не повернулася.

Прикмети: Зріст 169см, волосся темно русяве, зачіска каре. Очі зелені.

Була вдягнута в рожеву картку до колін з капюшоном.

Особливі прикмети: велика родимка на шиї справа, шрам від порізу на нозі.

Ймовірно, востаннє її бачили 11.02.2021 на Московській трасі о 12:30 біля села Красносільське.

Всю інформацію, яка допоможе у пошуках дівчини, прохання повідомляти за телефоном: 063 369 68 17 або 102. // Свідок