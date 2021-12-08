Львів’янина оштрафували на ₴17 тис. за відсутність паспорта при собі

У «жовтій» та «червоній» зонах відсутність документів, що посвідчують особу, вважається порушенням карантину

Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину Павла Василишина, який перебував у центрі Львова без документів, що посвідчуюють особу, і оштрафував його на 17 000 грн.

Як вказано у постанові суду, 3 листопада Павло Василишин перебував на вулиці на початку проспекту Чорновола, що позаду Оперного театру, без документів, що посвідчують особу. У суді Павло Василишин свою провину не визнав та переконаний, що носити такі документи з собою він не зобов’язаний.