Увага! Поліція шукає 3-річну дівчинку яка зникла у Миколаєві

Поліцейські встановлюють місцезнаходження Леванчук Ангеліни Олександрівни 2017 року народження, яка зникла по вул. Новобузькій у Миколаєві.

Прикмети: волосся світле довге з чолкою, очі блакитні.

Була одягнена у чорні шорти та чорну футболку, білі кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дівчинки або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції №2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Інгульський ВП) за адресою: м. Миколаї, вул. 12-та Поздовжня, 42-а або за телефонами (0512) 64-95-99, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області