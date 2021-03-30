На Полтавщині у школі помер 12-річний хлопчик

В одній зі шкіл Полтавщини помер 12-річний учень. Поліціянти встановлюють причини смерті дитини.



30 березня близько 11:30 поліціянтам Полтавщини медики повідомили про смерть 12-річного хлопчика.

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції Полтавщини, дитина померла в сільській школі Лохвицької територіальної громади під час перерви між уроками. Врятувати хлопчика не вдалося.

Наразі поліція проводить опитування свідків, вивчає медичну документацію школяра та встановлює обставини трагедії.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу, яка має визначити причину смерті. // poltavske.tv