Свято-Миколаївський собор в Кременці звільнили від «кремлівського» патріархату

У Кременці нарешті виселили попів московського патріархату, які відмовлялися виконувати рішення суду після завершення договору оренди, із пам’ятки архітектури національного значення – Свято-Миколаївського собору.

Про успішне виконання судового рішення повідомив начальник Головного управління Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко, пише Львівський портал.

За його словами, від самого ранку працівники поліції та інших правоохоронних органів працювали у Кременці, забезпечуючи виконання судового рішення щодо повернення Свято-Миколаївського собору в державну власність.

«Незважаючи на судові рішення, священнослужителі УПЦ кілька місяців відмовлялися передати приміщення архітектурної пам’ятки Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Крім цього, на території собору, знаходилося регентське училище. Сьогодні студентів та викладачів перевезли у заздалегідь підготовлені приміщення, де вони зможуть продовжити навчання. Дякую поліцейським та співробітникам іншим правоохоронних структур за якісно виконану професійну роботу», – повідомив Сергій Зюбаненко.

Всі заходи пройшли з дотриманням чинного законодавства та без порушень громадського порядку.

«Тепер можемо ствердно сказати, що Свято-Миколаївський собор не тільки де-юре, але і де-факто передано у державну власність», – повідомив він.

Як відомо, Францисканський монастир (Свято-Миколаївський собор) в Кременці заснований 1606 року луцьким біскупом (латинським єпископом) Марціном Шишковським при дерев’яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії.

На початку XIX століття монастир володів селом Бонівка (нині Кременецького району), монастир охоплював парафію католиків м. Кременець і близько 40 навколишніх сіл.

1832 року за указом царя Ніколая І Францисканський монастир закрили, а його територію і споруди захопила Московська православна церква. Костел переосвятили на Миколаївський собор, який функціонує донині.

За даними Суспільного, після відмов представників церкви московського патріархату добровільно звільнити приміщення храму, які до лютого 2023 року використовувалися ними на підставі договору безоплатного користування, у собор прийшли судові виконавці та співробітники поліції.

Договір на безоплатне користування собором завершився ще 12 лютого 2023 року, а священники УПЦ МП продовжили окупацію святині. 15 червня господарський суд ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Загальна площа 1 756 квадратних метрів. Також 2 жовтня Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня 2023 року.

Раніше Львівський портал повідомляв, що дві третини українців (66%) вважають, що діяльність Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, необхідно заборонити. Такими були результати опитування, яке з 26 травня до 5 червня провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).