В Одессе мужчина бросился под грузовой поезд

В Одессе 53-летний житель Винницы лег на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда, от полученных травм он скончался на месте происшествия. На данный момент ведется следствие.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

“53-летний житель Винницы в час ночи, 22 ноября, попал под колеса грузового поезда возле станции „Сухой лиман“ и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при приближении поезда мужчина лежал на железнодорожных путях и не реагировал на его сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии.

“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, ведется следствие”, — говорится в сообщении.