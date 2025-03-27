На турецькому гірськолижному курорті горів готель, є загиблі
У Туреччині на гірськолижному курорті Улудаг сталася пожежа в готелі – постраждалих госпіталізували, є загиблі.
Про це повідомляє TRT Haber, передає “Європейська правда”.
Як зазначається, пожежа спалахнула у готелі, який закрили у січні через відсутність сертифіката туристичного бізнесу.
У момент виникнення пожежі в готелі перебували 12 людей – працівники закладу та розташованого неподалік гірськолижного курорту.
Від диму постраждали три людини – лижний інструктор, його дружина та син. Їх у непритомному стані доправили до лікарні.
Попри старання лікарів, лижного інструктора та його сина не змогли врятувати.
Пожежу ліквідовано, наразі триває розслідування інциденту.
Нагадаємо, у січні серед ночі спалахнула пожежа у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center. Спершу повідомляли про десять загиблих.
Пізніше стало відомо, що кількість підтверджених загиблих внаслідок великої пожежі на гірськолижному курорті у центральній Туреччині сягнула 66 осіб.