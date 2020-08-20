Навальный в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких

Политику стало плохо в самолете, летевшему в Москву из Томска, борт совершил экстренную посадку. В аэропорту Навальный пил чай перед взлетом, на борту он потерял сознание. Политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, он в стабильно тяжелом состоянии.

Политик Алексей Навальный срочно госпитализирован в Омске с подозрением на токсическое отравление. Ему стало плохо в самолете Томск-Москва, борт совершил экстренную посадку в Омске. «Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», — сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее мнению, политика отравили чем-то, подмешанным в чай, поскольку это было единственное, что он пил с утра, а врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Ярмыш уточнила, что чай Навальный выпил в аэропорту Томска.

Ярмыш сообщила «Медиазоне», что никаких симптомов до взлета у Навального не было. «Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой — я спросила, поможет ли ему вода; он сказал, что нет. После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание», — рассказала Ярмыш.

Транспортная полиция проверяет сообщения об отравлении Навального в аэропорту Томска. Кофейня, в которой Навальный пил чай перед вылетом, проведет собственную проверку инцидента. «Сейчас выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения», — рассказал «Интерфаксу» владелец заведения. Также проверку проводит Роспотребнадзор, сообщает «МБХ медиа».

В авиакомпании S7, рейсом которой летел Навальный ТАСС сообщили, что на борту он ничего не ел и не пил. Экипаж «сработал быстро и строго в соответствии с процедурами», бортпроводники сразу сообщили об инциденте командиру воздушного судна, который посадил лайнер в ближайшем аэропорту. После дозаправки самолет отправился в Москву, в Омске остались двое пассажиров, которые летели с Навальным.

По словам Ярмыш, Навальный находится в коме в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу вызвали полицию. Ярмыш добавила, что врач омской больницы отказался говорить с лечащим врачом Навального, главой профсоюза «Альянс врачей» Анастасией Васильевой.

Омские врачи, по словам пресс-секретаря политика, затягивают с результатами анализов. «Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», — пишет Ярмыш.

РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Омской области сообщает, что к лечению Навального привлечены специалисты всех профилей, они проверяют несколько диагнозов. РБК в региональном минздраве сообщили, что врачи провели все необходимые обследования, результаты будут позже. Представители министерства прибыли в больницу.

После прибытия в больницу полиции врач, по словам Ярмыш, заявил, что «некоторые вещи конфиденциальны» и увел полицейских в другую комнату.

СМИ обращают внимание, что еще до новости о госпитализации Навального телеведущий госканала «Россия 1» Владимир Соловьев в своем утреннем эфире решил вспомнить прошлогоднее отравление политика. «Оказывается, в прошлом году Навального отравили. А я все думал, кого же мне это напоминает. Я вспомнил — [экс-президента Украины Виктора] Ющенко. Тоже такие были сказки. У Навального все плохо получается — отравили-отправили — не отравили. Никто не признал факт отравления, но когда надо будет, это тоже впишут. Придумайте единственный случай в мировой истории, когда факт отправления был установлен без осмотра через дверь и не кем-нибудь, а окулистом Навального», — заявил Соловьев.

Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где мог собирать материал для нового расследования о депутатах от «Единой России». Он также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск. Глава местного штаба Навального Ксения Фадеева отметила в беседе с порталом Тайга.инфо, что не замечала ничего странного в последний день визита политика.

В Новосибирске и Томске пройдут выборы горсовета и гордумы. В обоих городах избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых в том числе поддерживают местные штабы Навального. «Это связано и с предвыборной кампанией, и, думаю, что власти исходят из каких-то собственных представлений о том, когда нужно нейтрализовать Алексея», — отметила Ярмыш в эфире станции «Эхо Москвы».

24 июля прошлого года Симоновский районный суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд согласился с тем, что оппозиционер на согласованном митинге 20 июля на проспекте Сахарова и в Facebook призывал людей на несанкционированную властями протестную акцию 27 июля.

Во время отбывания ареста, 28 июля, Навального госпитализировали в горбольницу N 64 с предварительным диагнозом «острая аллергическая реакция». У политика был сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Позже личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева сообщила, что симптомы, которые наблюдаются у оппозиционера, свидетельствуют о попадании в его организм отравляющего вещества. В свою очередь врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил, что у оппозиционера диагностировали «крапивницу».

29 июля Алексея Навального вернули в спецприемник. Согласно выписному эпикризу, у него был диагностирован контактный дерматит. Как сообщил главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев, химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в организме оппозиционера. Однако личный врач Навального заявила о множественных нарушениях при его обследовании, призвала взять на химическую экспертизу постельное белье и провести судебно-медицинскую экспертизу, а также организовать наблюдение офтальмолога.

Навальный обратился в СК РФ с заявлением о преступлении, в котором попросил проверить сотрудников спецприемника N1 на предмет превышения должностных полномочий или халатности.

На предполагаемое отравление оппозиционера обратили внимание и в США: президент Дональд Трамп пообещал изучить все обстоятельства инцидента. Кроме того, сообщалось, что футболку и волосы Навального отправят на независимую экспертизу в одну из стран Европы, чтобы установить, чем именно был отравлен основатель Фонда борьбы с коррупцией. // NEWSru.com

