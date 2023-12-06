Наміри Оператора тилу зруйнувати натівську систему харчування ЗСУ не будить підтримані законодавцями

Якщо є якісь питання – їх потрібно вирішувати, але не шляхом нової реформи, а шляхом внесення коректив, вважає Геннадій Касай.

Будь-які питання, що можуть виникати довкола харчування військових треба вирішувати точковими корективами. Але руйнувати систему харчування за каталогом, яка відповідає стандартам НАТО, не можна. Тим паче під час війни.

Про це у коментарі зазначив народний депутат, член оборонного комітету Геннадій Касай. “Реформувати не потрібно. Тим паче під час війни. Якщо є якісь питання – їх потрібно вирішувати, але не шляхом нової реформи, а шляхом внесення коректив. У нас сьогодні один ворог, проти якого треба боротися”, – сказав він, коментуючи відповідну ініціативу керівника ДП “Державний оператор тилу” Арсена Жумаділова.

Жумаділов раніше анонсував, що харчувати військових хочуть “по-новому”.

Зараз це відбувається на основі комплексного підходу, коли постачальник забезпечує військові частини продуктами “під ключ”, беручи на себе відповідальність і за логістику, і за пакування, і за зберігання, і за освіження їжі тощо. І головне, що постачальник зобов’язаний гарантувати військовим понад 400 позицій різних продуктів харчування.

“Реформа Жумаділова” передбачає розділення товарної і сервісної складової, що означатиме придбання продуктів в одних компаній, а послуг з логістики – у додатково залучених посередників. Кількість доступних найменувань продуктів паралельно має знизитися з 400 до 35 позицій, як це було за старої системи харчування – до 2017 року.

Такі зміни, нібито, мають сприяти економії державних коштів, але водночас можуть призвести до погіршення якості харчування військових. Тому, як пояснює Касай, впливати на рівень цін МОУ може іншими шляхами. Для цього не треба руйнувати систему НАТО.

“Можна розглядати різні варіанти внесення коректив, в тому числі й формування адекватної очікуваної вартості замовником під час закупівель послуги харчування. Я за те, щоб не руйнувати існуючу систему. Є каталог, він має право жити. Бо ми маємо розуміти, що це стандарти країн НАТО, куди ми прагнемо. І сьогодні брати й казати, що це “жахливо” – це не правильно”, – пояснив депутат.

Раніше проти намірів Міноборони скасувати систему комплексного харчування військових також виступив колега Касая по оборонному комітету, представник президента у ВРУ Федір Веніславський.

“Може хтось має ідеї (скасувати каталожну систему харчування, – Ред.), але я не думаю що вони будуть реалізовані з огляду на позицію нашого комітету”, – казав Веніславський.

Нагадаємо, ціна харчування військовослужбовців ЗСУ на добу сьогодні становить всього 112-147 грн на людину. // УНІАН