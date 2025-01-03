Джонсона, який затягував допомогу Україні, таки протягнули на спікера Палати представників США. Спікер нардепів оперативно поздоровив «високоповажність»

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук привітав Майка Джонсона із переобранням на посаду спікера Палати представників Конгресу США 119 скликання.

Відповідний допис глава українського парламенту оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Сердечно вітаю його високоповажність Майка Джонсона із обранням на високу посаду спікера Палати представників Конгресу США 119 скликання. Радію продовженню нашої плідної співпраці, підкріпленої щирою повагою і дружбою», – написав Стефанчук.

Спікер Верховної Ради висловив переконання, що «успішна взаємодія на благо народів наших країн, як і злагоджені, сміливі та відповідальні кроки, допоможуть повернути в Україну такий очікуваний справедливий мир».

Нагадаємо, 3 січня республіканець Майк Джонсон таки переобрався з другої спроби на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

Під час першого голосування за переобрання Джонсона забракло двох голосів. Водночас Палата представників виявила готовність негайно перейти до другого голосування без перерви. Джонсон тим часом намагався домовитися з тими, хто утримується. У результаті двоє республіканців, які спочатку голосували проти нього, все ж змінили свої голоси. Завдяки чому, Джонсон під час повторного голосування зміг отримати необхідні 218 голосів підтримки. // Главком