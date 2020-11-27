Львовян предупредили о фальшивых QR-кодах в трамваях

Пассажиров призвали быть бдительными, чтобы не нарваться на штрафы

Во Львове в трамваях расклеили фальшивые QR-коды, которые не позволяют купить билет. Таким образом пассажиры рискуют получить штрафы за неоплаченный проезд.

На липовые коды обратили внимание местные активисты, которые проинформировали о ситуации ЛКП «Львовэлектротранс», передает «Варта-1».

Руководитель сообщества Игорь Зинкевич призвал львовян и гостей города быть бдительными, так как такие QR-коды в трамваях не имеют никакого отношения к Львовэлектротрансу.

«Через них невозможно оплатить проезд, а значит можно получить штраф от контролеров в размере 140 гривен за безбилетный проезд», — отметил он.

Так, после сканирования соответствующего QR-кода с наклеек с кодом Sportbankу людям предлагают установить на свой мобильный телефон приложение этого банка, а не оплатить проезд. Есть вероятность, что такие наклейки могли расклеить в транспорте и в других городах.

Также пассажиров попросили звонить на номер 0-800 -300-055, если увидите подобные наклейки.

В свою очередь в пресс-службе Львовэлектротранса сообщили, что проводят проверку по этому факту.

Добавим, что оплатить проезд во львовских трамваях и троллейбусах со смартфона можно с помощью приложения Приват24 (через QR-код), СМС-сообщения и ЕаsyWallet. // РБК-Украина