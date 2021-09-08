Майор поліції влаштував ДТП на трасі біля Києва
Машина врізалась у вантажівку, водій легковика попав у реанімацію.
У середу близько 4 години ранку 35-річний майор поліції на високій швидкості виїхав з бічної дороги на трасу Київ — Одеса та допустив зіткнення з вантажівкою. Аварія сталася на 14-му кілометрі дороги в Чабанах.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
В результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у реанімації. У нього відібрали зразки крові для експертизи, факт алкогольного сп’яніння поки що не підтвердили.
У соціальних мережах з’явилися відео виїзду автомобіля Ravon, яким керував поліцейський, на трасу. На ньому видно, що машина їхала на високій швидкості, а водій навіть не намагався пропустити вантажівку.
Паблік «Київ оперативний» стверджує, що за кермом Ravon знаходився начальник відділення поліції Чабанів Віктор Поштаренко. // LB.uaTweet