У Києві під час спроби втечі від ТЦК загинув мобілізований

У Києві мобілізований чоловік впав із вікна автівки, намагаючись утекти. Він помер від зазнаних травм.

Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

Там розповіли, що ситуація трапилася, коли мобілізованих везли до збірного пункту військкомату. Двоє з них розбили вікно, намагаючись утекти через нього.

Один із них упав на дорогу, загинувши на місці через травми, несумісні з життям. Правоохоронці вже розслідують цей випадок, з’ясовуючи обставини.

У ТЦК висловили співчуття родині загиблого, але нагадали про важливість «дотримання конституційного обов’язку щодо захисту рідної землі від посягань, а також неухильне виконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію». // hromadske