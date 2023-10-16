Медики подали до суду на НР після вибуху ноутбука в лікарні

Траст Національної служби охорони здоров’я Великобританії подав до суду на ІТ-гіганта HP після того, як ноутбук, що вибухнув, завдав шкоди на сотні тисяч фунтів у рентгенівській лабораторії лікарні.

London North West Healthcare NHS Trust вимагає 687 314 фунтів стерлінгів компенсації за пошкоджене обладнання після розриву елементів батареї комп’ютера посеред ночі, що спричинило шестигодинну пожежу, яку довелося гасити пожежникам.

Інцидент стався в лікарні Ealing у 2017 році, і згідно з юридичними документами NHS Trust вжив заходів проти американської компанії в серпні.

Ноутбук HP ProBook 4510 був залишений у підвальному приміщенні офісу, коли його батареї вилетіли з корпусу та розірвалися близько 2 години ночі, спричинивши «великі пошкодження диму» в офісі та рентгенівській лабораторії над ним, згідно із заявою.

Серед обладнання, яке було пошкоджено та не підлягає ремонту, включав ендоскопічний рентгенівський апарат вартістю 410 000 фунтів стерлінгів, повідомили в трасті.

У позові Верховного суду стверджується, що «пожежа завдала значної шкоди підвальному офісу… а його вміст і дим від пожежі також поширилися вертикально та потрапили в рентгенівський кабінет».

У ньому стверджується, що ноутбук був «сконструйований не відповідно до принципів, загальноприйнятих як потребує інженерна практика». У ньому сказано, що компанія порушила правила електричного обладнання та виготовила ноутбук недбало.

Траст вимагає відшкодування збитків, пов’язаних з обладнанням, а також сплати відсотків і витрат.

Багато виробників електроніки стикалися з проблемами займання літій-іонних батарей. Якщо батареї пошкодяться, вони можуть спровокувати явище, відоме як теплова втеча, що призводить до їх перегріву та можливого вибуху.

HP відкликала кілька моделей ноутбуків 2018 і 2019 років через схильність акумуляторів до перегріву після низки інцидентів, хоча моделі в лікарні серед них не було.

Електронний гігант Samsung потрапив у кризу в 2016 році, коли в його телефоні Galaxy Note 7 було виявлено несправні батареї, що змусило компанію призупинити продажі пристрою, а кілька авіакомпаній заборонили його польоти.

Занепокоєння щодо літій-іонних акумуляторів поширилося на тлі зростання електричних автомобілів, що призвело до зростання інвестицій у такі технології, як твердотільні акумулятори, які вважаються безпечнішими.

HP і London North West Healthcare NHS Trust відмовилися коментувати триваючі судові процеси. // Дмитро Сизов, internetua.com