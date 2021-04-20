В Україні виявили 8 940 нових випадків ковіду, 367 людей померли

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Минулої доби госпіталізовано 2 042 особи, одужало 12 075 пацієнтів.

У понеділок, 19 квітня, в Україні провели 37 557 тестування методом ПЛР і виявили 8 940 нових випадків коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 2 042 особи госпіталізовано, одужало 12 075 пацієнтів, від ускладнень ковіду померли 367 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 892 випадки;
  • Вінницька область – 211 випадків;
  • Волинська область – 306 випадків;
  • Дніпропетровська область – 596 випадків;
  • Донецька область – 585 випадків;
  • Житомирська область – 123 випадки;
  • Закарпатська – 133 випадки;
  • Запорізька область – 488 випадків;
  • Івано-Франківська область – 44 випадки;
  • Київська область – 647 випадків;
  • Кіровоградська область – 129 випадків;
  • Луганська область – 188 випадків;
  • Львівська область – 477 випадків;
  • Миколаївська область – 296 випадків;
  • Одеська область – 691 випадок;
  • Полтавська область – 725 випадків;
  • Рівненська область – 416 випадків;
  • Сумська область – 97 випадків;
  • Тернопільська область – 191 випадок;
  • Харківська область – 804 випадки;
  • Херсонська область – 104 випадки;
  • Хмельницька область – 198 випадків;
  • Черкаська область – 402 випадки;
  • Чернівецька область – 178 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 961 956 осіб, одужали 1 499 752 людини, 40 367 — померли.

Нагадаємо, українське Міністерство охорони здоров’я очікує за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят новий спалах захворюваності на COVID-19. Разом із тим посилювати карантин на свята не збираються. // LB.ua

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