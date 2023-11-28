18-річний хлопець загинув в результаті падіння з будівлі у Шевченківському районі Києва

Поліція відкрила провадження за підозрою у самогубстві.

У Шевченківському районі столиці з висотки випав та загинув 18-річний хлопець. Провадження відкрито за ст. 115 ККУ з позначкою “самогубство”.

Про це журналісту УНН повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.

На запитання, чи дійсно у Шевченківському районі з висотки випав та загинув хлопець, Зубрєва відповіла: “Так. (Хлопцю – ред.) 18 років”.

За її словами, провадження відкрито з позначкою про самогубство.

“Ч.1 ст. 115 ККУ з кваліфікацією самогубство”, – додала Зубрєва.