Поліція Київщини розшукує 21-річного втікача з психлікарні (фото)

30 листопада близько 21 години Равліс Дмитро Михайлович, 14.10.2000 р.н., скоїв втечу з відділення №5 КПН «Київська міська психоневрологічна лікарня №3», що в Глевасі. В медзакладі він перебував на лікуванні згідно ухвали Смілянського районного суду Черкаської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Прикмети чоловіка: на вигляд 18-20 років, зріст близько 165-170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, лоб високий, волосся темне коротке (стрижка типу «ірокез»), очі карі, ніс прямий, основа носа горизонтальна, губи середньої повноти (виступання нижньої губи), вуха овальні, брови прямі широкі, мова нерозбірлива, на верхній щелепі відсутній передній зуб.

Був одягнутий: куртка темно-синього кольору, спортивні штани чорного кольору, гумові капці.

Чоловік має психічні розлади.

Звертаємось до громадян, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102.

Відділ комунікації поліції київської області