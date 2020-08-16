За сутки в Украине выявили еще 1637 инфицированных COVID-19

За прошедшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За минувшие сутки умерли 24 человека, выздоровели – 392.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской области – 228 человек, и в Черновицкой – 183.

А больше всего летальных случаев в субботу – на Львовщине, там от коронавируса умерли 4 пациента.

Сейчас в Украине коронавирусом болеет 41 466 человек, а 47 822 человека выздоровели.

Сегодня по данным МОЗ коронавирус выявлено:

Винницкая область – 3213 случая;

Волынская область – 4644 случая;

Днепропетровская область – 1725 случаев;

Донецкая область – 1088 случая;

Житомирская область – 2430 случая;

Закарпатская область – 6246 случаев;

Запорожская область – 1085 случаев;

Ивано-Франковская область – 6626 случаев;

Кировоградская область – 742 случая;

г. Киев – 10 случаев;

Киевская область – 4530 случаев;

Львовская область – 11 951 случай;

Луганская область – 178 случая;

Николаевская область – 808 случая;

Одесская область – 4964 случая;

Полтавская область – 548 случаев;

Ровенская область – 7538 случаев;

Сумская область – 854 случая;

Тернопольская область – 3732 случая;

Харьковская область – 6065 случаев;

Херсонская область – 299 случаев;

Хмельницкая область – 1581 случай;

Черновицкая область – 7617 случаев;

Черкасская область – 1148 случаев;

Черниговская область – 1206 случаев.

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