За сутки в Украине выявили еще 1637 инфицированных COVID-19
За прошедшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев заражения COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
За минувшие сутки умерли 24 человека, выздоровели – 392.
Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской области – 228 человек, и в Черновицкой – 183.
А больше всего летальных случаев в субботу – на Львовщине, там от коронавируса умерли 4 пациента.
Сейчас в Украине коронавирусом болеет 41 466 человек, а 47 822 человека выздоровели.
Сегодня по данным МОЗ коронавирус выявлено:
- Винницкая область – 3213 случая;
- Волынская область – 4644 случая;
- Днепропетровская область – 1725 случаев;
- Донецкая область – 1088 случая;
- Житомирская область – 2430 случая;
- Закарпатская область – 6246 случаев;
- Запорожская область – 1085 случаев;
- Ивано-Франковская область – 6626 случаев;
- Кировоградская область – 742 случая;
- г. Киев – 10 случаев;
- Киевская область – 4530 случаев;
- Львовская область – 11 951 случай;
- Луганская область – 178 случая;
- Николаевская область – 808 случая;
- Одесская область – 4964 случая;
- Полтавская область – 548 случаев;
- Ровенская область – 7538 случаев;
- Сумская область – 854 случая;
- Тернопольская область – 3732 случая;
- Харьковская область – 6065 случаев;
- Херсонская область – 299 случаев;
- Хмельницкая область – 1581 случай;
- Черновицкая область – 7617 случаев;
- Черкасская область – 1148 случаев;
- Черниговская область – 1206 случаев.