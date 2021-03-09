Мешканка Запоріжжя застрелилася зі зброї чоловіка

На Правому березі Запоріжжя у Міжнародний жіночій день застрелилася місцева мешканка.

49-річна мешканка Запоріжжя, як розповідає пресслужба Нацполіції, застрелилася близько 14 години дня на вулиці Зерновій.

Вона здійснила собі постріл в голову з пістолету свого чоловіка. За життя перебувала в пригніченому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «самогубство». // 1news.zp.ua