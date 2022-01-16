Microsoft знайшла віруси на українських урядових сайтах

Компанія Microsoft Corp оприлюднила заяву, що її фахівці знайшли шкідливий софт на декількох українських урядових сайтах та сайтах організацій, пов’язаних з урядом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що жертвами шкідливих програм стали також сайти, пов’язані з критичними відгалуженнями влади, зокрема з медичною службою. Зламані були й сторінки компанії, яка займається розробкою вебсайтів для уряду. Microsoft не уточнив, про яку IT-компанію йдеться.

У заяві технологічного гіганта підкреслюється, що хакери не змогли скористатися даними з жодних продуктів та сервісів Microsoft під час кібератаки на українські урядові сайти. Окрім цього, в компанії заявили, що на урядових сайтах знайшли так звані програми-шантажисти, які могли активуватися згодом, коли їх приведуть у дію хакери. У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.

Як повідомляв Укрінформ, до масштабної кібератаки на державні сайти України може бути причетне хакерське угруповання, пов’язане з білоруською розвідкою.