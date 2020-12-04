Минздрав предлагает ввести локдаун с января

Локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает ужесточение карантина с января на три недели.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По словам Степанова, на январь-февраль приходится сезонный пик заболеваемости гриппом, что приведет к нагрузке на медицинскую систему. Он отметил, что именно к этому периоду нужно прийти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19.

Нет необходимости вводить тотальный карантин до конца декабря

«Сейчас мы как Министерство здравоохранения не станем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост случаев коронавирусной болезни без резких скачков… Мы точно выдержим до конца декабря», — заявил Степанов.

Жесткий карантин планируют с января

«В связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации все равно остается на достаточно высоком уровне, мы видим необходимость сбить эту волну. Опираясь на медицинские показатели, мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января. Продолжительность такого карантина должна быть в течение трех недель«, — отметил Степанов.

Транспорт закрывать не планирут

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что Кабмин на заседании в среду (9 декабря, — ред.) будет обсуждать ужесточение карантина. Вместе с тем, он добавил, что транспорт на карантин закрывать не будут.

Тотальный карантин и возможные даты

В конце ноября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что радикальный локдаун необходимо вводить как можно быстрее на три или четыре недели. Кроме того, в ноябре три пары выходных подряд в Украине действовал карантин выходного дня. По оценкам Минздрава, такой карантин дал эффект, хоть и не такой, как ожидалось.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что локдаун в Украине будет 100% и назвал возможную дату — 2 января. // РБК-Украина