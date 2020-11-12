Мужчина и женщина погибли при пожаре в дачном доме под Днепром

В Днепровском районе на территории садового товарищества возник пожар в двухэтажном дачном доме, в результате которого погибли двое человек.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Происшествие произошло сегодня — в Службу спасения в 14.01 пришло сообщение о том, что на территории одного из садовых товариществ Днепровского района возник пожар. На ликвидацию пожара выехали 10 сотрудников ГСЧС. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в двухэтажном дачном доме.

Огнем были уничтожены конструкции дачного дома и имущество на общей площади 40 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили трупы двух погибших людей — мужчины и женщины. Личности обнаруженных мертвых людей устанавливаются. Пожар был локализован в 15:10 и полностью ликвидирован в 15:32.