Мужчина, которому вчера при наезде автомобиля оторвало ноги, скончался в николаевской больнице

53-летний мужчина, который вечером в пятницу, 4 сентября, лишился обеих ног в результате ДТП в Николаеве, скончался в реанимации БСМП.

Об этом «Новостям-N» сообщили в больнице.

С места происшествия «скорая» доставила пострадавшего в больницу в крайне тяжелом состоянии, с травматической ампутацией обеих ног. В больнице его сразу же положили на операционный стол. Несмотря на проведенную операцию и ряд предпринятых врачами мер по восстановлению гемодинамики, состояние больного продолжало ухудшаться и сегодня он скончался.

ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло вечером в субботу, 4 сентябре, на проспекте Героев Сталинграда, сразу за терновским кольцом, в направлении Новой Одессы. Мужчину, лежащего на проезжей части с оторванными ногами, случайно обнаружили военнослужащие дислоцированного рядом артиллерийского подразделения 36-й бригады морской пехоты.

Военнослужащие, а также оказавшиеся рядом несколько человек, в том числе журналист «Новостей-N», начали оказывать пострадавшему первую неотложную помощь, в частности, при помощи ремней наложили жгуты на обе нижние конечности. Вызванная «скорая» приехала на место происшествия лишь через 40 минут. Медики сделали пострадавшему несколько уколов, в том числе обезболивающих, и увезли его в БСМП.

Какой именно автомобиль сбил пешехода и при каких обстоятельствах это произошло, остается неясным. На месте происшествия очевидцы видели автомобиль такси, предположительно Opel Vectra, темного цвета.