Троє жителів Чернівецького району померли, отруївшись невідомою речовиною

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смерті трьох жителів Чернівецького району. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 1 ст. 115 КК з додатковою відміткою «нещасний випадок».

За даними слідства, упродовж 11-12 липня 2022 року, у селі Топорівці колишнього Новоселицького району, на території приватного домогосподарства померло троє чоловіків. Всі троє напередодні вживали різного виду напої.

За попередньою версією, смерть настала від отруєння невідомою речовиною.

Слідство встановлює всі обставини трагедії. Призначено ряд відповідних експертиз.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура