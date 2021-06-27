Мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта

Страх лишиться сознания и умереть в закрытой кабине лифта погубил 64-летнего жителя Коломны (РФ), который попытался выбраться из западни самостоятельно. Не дожидаясь приезда аварийной службы, он разжал двери, попробовал перелезть в коридор 6-го этажа, оступился и упал с 20-метровой высоты.

Как стало известно «МК», трагедия произошла в четверг 24 июня в одной из жилых высоток.

На девятом этаже мужчина вызвал лифт, чтобы спуститься вниз, но когда кабина тронулась, в доме отключили свет. Жилец застрял между шестым и седьмым этажами и тут же запаниковал. Ему было страшно, что без кислорода в замкнутом пространстве он долго не продержится. Гражданин позвонил в аварийную службу, ему пообещали тут же прислать специалиста, однако это слабо успокоило паникера. Тогда он позвонил родным, сообщил, что задыхается в лифте и сейчас попробует раскрыть створки, чтобы глотнуть воздуха. Поскольку двери лифта были не под напряжением, они раздвинулись довольно легко.

Вероятно, мужчина решил, что это уже свобода и стоит только сделать шаг, как все неприятности будут позади. Но проблема в том, что подъемник застрял между этажами, пролезть в нижний проем было не таким уж простым делом — это требовало сноровки. К сожалению, бедняга оступился и сорвался в шахту. Когда через 12 минут после его звонка в подъезд вбежала специалист по ремонту лифтового оборудования, она услышала стоны, доносящиеся из подвала. Женщина вызвала «скорую», искалеченного жильца отвезли в больницу, но в тот же день от травм, несовместимых с жизнью, он скончался. К слову, лифт в этом подъезде меняли в 2018 году, и за три года он ни разу не ломался.