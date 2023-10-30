Слідчі розслідують обставини аварії біля села Медвеже Вушко, у якій загинув водій автомобіля BMW

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Дорожньо-транспортна пригода за участі легковиків Renault та BMW сталась 30 жовтня на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку поліції. Поліцейські документують обставини ДТП для встановлення причини автопригоди. 

слідчі розслідують обставини аварії, у якій загинув водій автомобіля bmw

Аварія сталась близько 8.35 між населеними пунктами Медвеже Вушко та Некрасове.

За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення транспортних засобів 31-річний водій BMW, житель м. Жмеринка загинув на місці події. 43-річний водій автомобіля Renault, вінничанин та його 32-річний пасажир, житель смт Стрижавка з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

За цим фактом слідчими слідчого управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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