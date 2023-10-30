Слідчі розслідують обставини аварії біля села Медвеже Вушко, у якій загинув водій автомобіля BMW

Дорожньо-транспортна пригода за участі легковиків Renault та BMW сталась 30 жовтня на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку поліції. Поліцейські документують обставини ДТП для встановлення причини автопригоди.

Аварія сталась близько 8.35 між населеними пунктами Медвеже Вушко та Некрасове.

За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення транспортних засобів 31-річний водій BMW, житель м. Жмеринка загинув на місці події. 43-річний водій автомобіля Renault, вінничанин та його 32-річний пасажир, житель смт Стрижавка з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

За цим фактом слідчими слідчого управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області