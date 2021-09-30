Мужчина пытался сжечь себя в здании Офиса Зеленского

В Киеве в здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную Стражу Киева.

«В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас человек общается со следователями.