Мужчина пытался сжечь себя в здании Офиса Зеленского
В Киеве в здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную Стражу Киева.
«В здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя. Помешали этому полицейские, которые потушили пламя огнетушителями», — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас человек общается со следователями.Tweet