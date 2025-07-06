Миколаївські поліцейські розшукують зниклого 15-річного хлопця (фото)

5 липня до відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління звернувся патронатний вихователь, який повідомив, що його тимчасово влаштована дитина — Дубачинський Єгор Богданович, 2009 року народження, — пішов з дому по вулиці Набережна у с. Мішково-Погорілове та до цього часу не повернувся.

Наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст — 170 см, вага — 52 кг, міцна статура.

Був одягнений у футболку, шорти та кепку чорного кольору. З собою мав невелику сумку і годинник на руці.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини відділення поліції № 4 Миколаївського райуправління за номерами: (0512) 53-17-90, 44-68-58 або 102.

Відділ комунікації поліції у Миколаївській області