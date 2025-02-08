На Алясці розбився літак Cessna: 10 людей загинули
Берегова охорона Сполучених Штатів Америки знайшла уламки невеликого літака, який раптово втратив висоту 6 лютого і зник безвісти з 10 людьми на борту. Працівники берегової охорони виявили тіла трьох людей, решта пасажирів перебувають всередині літака.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що літак Cessna 208B Grand Caravan з пілотом і дев’ятьма дорослими пасажирами зник безвісти на шляху з Уналакліта у четвер, 6 лютого. За даними берегової охорони, літак зник приблизно за 12 миль (19 км) від берега над крижаними водами Нортон-Саунду, що є частиною Берингового моря.
Триває розслідування. // ГлавкомTweet