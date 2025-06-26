На Берегівщині жінка згоріла живцем під час спалювання сухотрав’я

23 червня о 13:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сухої трави на відкритій території в селі Дунковиця Берегівського району.

Як з’ясувалося, 65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком приїхали впорядкувати земельну ділянку, що належить їхнім знайомим. Зібране сміття подружжя вирішило спалити, однак не змогло впоратися з вогнем. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося, і жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла.

Бійцям ДСНС з міста Іршава знадобилося 45 хвилин, щоб повністю ліквідувати пожежу на площі 0,7 га. Остаточну причину загибелі жінки встановлюють правоохоронці.

Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності, сміття та чагарників заборонено. Такі дії можуть призвести не лише до масштабних пожеж, а й становлять смертельну загрозу для людей. Закликаємо громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та використовувати безпечні методи утилізації рослинних решток.

ДСНС