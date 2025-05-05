У Пирятині школяр помер на уроці фізкультури

5 травня в одному з ліцеїв м. Пирятин, на уроці фізкультури втратив свідомість 13-річний учень. На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

Сім’я малолітнього на обліках соціальних служб не перебуває. Усі обставини та причини трагедії встановлюються.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури