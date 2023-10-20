На Одещині загинув пасажир VW, який «наздогнав» вантажівку

Внаслідок автопригоди, яка сталася сьогодні, 19 жовтня, близько 15-ї години, загибла одна людина. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Попередньо встановлено, що 25-річний водій легковика «Volkswagen», рухаючись зі сторони Києва у напрямку Одеси, не обрав безпечну швидкість руху, в результаті чого здійснив зіткнення з вантажним автомобіля «DAF» з причіпом під керуванням 65-річного чоловіка, який рухався попереду в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля «Volkswagen», який перебував на пасажирському сидінні, загинув. Водій легковика від госпіталізації відмовився. Керманич вантажівки не постраждав.

Обох водіїв правоохоронці перевірили на стан сп’яніння, вони тверезі.

За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та працівники територіального підрозділу поліції.

На зазначеній ділянці дороги рух частково ускладнено. Просимо враховувати водіїв цю інформацію при виборі маршруту руху.

Вкотре звертаємось до водіїв неухильно дотримуватись ПДР. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Березівський районний відділ поліції Одещини