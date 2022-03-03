Поліцейські Рівненського району встановлюють особу загиблої у ДТП жінки

Смертельний наїзд стався вчора, другого березня, близько 20 години поблизу села Бармаки.

Встановлено, що 60-річний житель села Котів — водій автомобіля «Opel», допустив наїзд на жінку, яка, зі слів кермувальника, рухалася проїзною частиною.

Від отриманих травм пішохідка загинула на місці події. Її особа наразі не встановлена.

На вигляд загиблій 50-55 років, худорлявої тілобудови, низького зросту.

Була одягнена у світло-коричневу шубу, шапку та спортивні темно-сині штани із білою вертикальною смужкою збоку. Також із собою мала торбину.

Якщо вам відома будь-яка інформація щодо загиблої, повідомляйте в поліцію за номерами телефонів: 067-424-82-32 або 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області