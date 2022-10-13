Під Ізюмом двоє дорожників загинули, підірвавшись на міні

Біля Ізюму Харківської області на міні підірвались двоє дорожніх робітників. За фактом їх загибелі почали перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

“Спочатку працівники ДСНС проводили огляд та розмінування територій, після чого приступили дорожники. Повну інформацію буде надано після перевірки”, — сказано у повідомленні.

Відомо, що НП трапилась у середу, 12 жовтня. Обидва дорожники працювали в групі компаній “Автострада”.

“У загиблих залишись сім‘ї та діти, дівчинки 9 місяців та 4 років”, – додають в Службі.