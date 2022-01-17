На Харьковщине в собственном доме погибли мать и сын

Из-за неосторожного обращения с огнем в Купянском районе Харьковщины погибли женщина и ее сын



Сегодня, 16 января, в 10:00 в Службу спасения от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о гибели двух человек, задохнувшихся угарным газом от возгорания дивана.

Как передает Depo.Харьков, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным пожарных, событие произошло в селе Владимировка Купянского района Харьковской области.

Обнаружили тела погибших – 70-летней женщины и ее 50-летнего сына – их родственники, зашедшие в дом только на третий день, после того, как не смогли до них дозвониться. Поэтому предварительная дата гибели пожилой женщины и мужчины – 13 января.

«К месту происшествия пожарно-спасательные подразделения ГСЧС не вызывались, потому что на момент обнаружения пожар самоликвидировался», — сообщают пожарные.

Горение происходило на диване, стоящем в жилой комнате. Площадь, повревженная огнем, составила около 1 квадратного метра. Возле очага горения и нашли тела погибших.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.