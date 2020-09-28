На Буковине мужчина в результате ДТП сгорел в машине

В поселке Селятино Черновицкой области тело мужчины нашли в сгоревшем авто, причины его смерти выясняет судебно-медицинская экспертиза.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

“В результате возгорания автомобиля в селе Селятино погиб 30-летний буковинец. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в результате наезда на ограждение произошло возгорание автомобиля Mitsubishi. После локализации пожара полицейские обнаружили в автомобиле обгоревшее тело 30-летнего местного жителя.

“Для установления причины смерти полицейские направили тело умершего на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается досудебное расследование”, — говорится в сообщении.