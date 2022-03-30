У Вроцлаві під колесами трамвая загинув український велосипедист

На трамвайних коліях у Вроцлаві стався трагічний випадок, внаслідок якого загинув українець.

Про це повідомив керівник вроцлавського МРК Криштоф Балавейдер на своїй сторінці у Facebook.

Трагедія сталась сьогодні, 30 березня, о 18:06 на вулиці Швєрадовській у Вроцлаві. На трамвайних коліях загинув українець. За попередньою інформацією, велосипедист виїхав на колію в недозволеному місці та потрапив під трамвай.

Керівництво МРК Вроцлава висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Водій трамвая, працівник з кількарічним стажем наразі отримує психологічну допомогу.

Відповідні служби з’ясовують обставини ДТП.