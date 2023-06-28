Перейменування Запоріжжя: голова МОН назвав рішення скандальним і вимагає його скасувати

Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови, що пропонує зокрема перейменування Запоріжжя, має бути скасовано.

Про це у середу заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, пише УНН.

“Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано”, – написав Лісовий у Facebook.

Міністр зауважив, що “якщо коротко – комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи”.

“Функціями комісії є формування та оприлюднення переліку населених пунктів, назви яких потребують обов’язкового погодження зі стандартами державної мови та рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови. Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корень “красн” або “черв”? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії)”, – пояснив Лісовий.

“Тому нині це рішення має бути скасовано і напрацьовано нове – компетентними та уповноваженими органами”, – підсумував голова МОН.

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Національна комісія зі стандартів державної мови 27 червня рекомендувала змінити понад 1400 назв сіл, селищ та міст України через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови.

Зокрема Нацкомісія рекомендує розглянути перейменування Запоріжжя.