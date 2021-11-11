В Харькове внедорожник сбил подростков на переходе

В результате наезда травмы получили два подростка 13-ти лет.

На одной из улиц Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе.

Видео инцидента 11 ноября появилось в местных Telegram-каналах.

На отснятом очевидцами ролике видно, как автомобиль, не реагируя на «красный», протаранил пешеходов на «зебре» и протащил потерпевшую на колесе.

Как уточняет издание Status Quo, происшествие произошло сегодня вечером на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской. В результате ДТП травмы получили два человека, оба живы.

По данным полиции Харьковской области, пострадали два подростка 13-ти лет. По адресу срочно выехала следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений Харьковского районного управления полиции №3.

На месте происшествия работают правоохранители и медики. // УНИАН