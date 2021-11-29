В Україні за минулу добу зафіксовано 5 804 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 28 листопада, зафіксовано 5 804 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 530 дітей та 72 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 082 особи;
- летальних випадків – 297;
- одужало – 10 477 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 32 694 (зокрема методом ПЛР – 13 364, методом ІФА – 1 795);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.
За весь час пандемії в Україні:
- Захворіло – 3 427 827 осіб;
- одужало – 2 920 714 осіб;
- летальних випадків – 85 414;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613.
Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях і м. Київ (431).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 431 випадок;
- Вінницька область – 373 випадки;
- Волинська область – 303 випадки;
- Дніпропетровська область – 473 випадки;
- Донецька область – 457 випадків;
- Житомирська область – 310 випадків;
- Закарпатська область – 150 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 146 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 145 випадків;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 203 випадки;
- Миколаївська область – 401 випадок;
- Одеська область – 303 випадки;
- Полтавська область – 232 випадки;
- Рівненська область – 109 випадків;
- Сумська область – 58 випадків;
- Тернопільська область – 158 випадків;
- Харківська область – 235 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 122 випадки;
- Черкаська область – 236 випадків;
- Чернівецька область – 108 випадків;
- Чернігівська область – 133 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // БуквиTweet