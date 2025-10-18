Штрафи для рибалок: що буде суворо заборонено з 1 листопада
Рибалкам з 1 листопада 2025 року встановлюється тимчасова заборона на вилов.
З 1 листопада 2025 року в Україні набуває чинності осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Цей захід є щорічним, оскільки він має критичне значення для збереження рибних ресурсів під час холодного сезону, коли риба стає найбільш вразливою. Громадянам слід дотримуватися законодавства, адже покарання за браконьєрство є надзвичайно суворим і включає не лише адміністративні штрафи, але й колосальні суми компенсації за кожну виловлену рибину. Які саме штрафи очікують рибалок розповідає «Главком».
Головна заборона: зимувальні ями
З 1 листопада і до початку весняно-літнього нерестового періоду наступного року повністю забороняється будь-який вилов риби у так званих «зимувальних ямах».
Зимувальні ями – це глибокі ділянки водойм, де риба, з настанням холодів, збирається у великі, малорухливі скупчення. У такому стані вона практично припиняє харчуватися і стає легкою мішенню для браконьєрів. Обмеження, яке вводиться Держрибагентством на основі щорічних наказів, покликане забезпечити рибі спокійну зимівлю та створити умови для успішного нересту в майбутньому. Карти та переліки конкретних зимувальних ям у кожному регіоні публікуються територіальними рибоохоронними патрулями та щорічно оновлюється.
Яка відповідальність чекає на порушників
Покарання за незаконний вилов риби в Україні складається з двох ключових елементів: адміністративний штраф і відшкодування завданих збитків (такси).
Штрафи за порушення правил (Адміністративна відповідальність)
Згідно зі статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, рибалок можуть оштрафувати:
За звичайне порушення правил рибальства (наприклад, перевищення добової норми вилову): штраф становить від 34 до 170 гривень.
За грубе порушення правил (риболовля у заборонених зонах, наприклад, у зимувальних ямах, або використання заборонених знарядь лову): штраф зростає до суми від 340 до 680 гривень, при цьому знаряддя лову можуть бути конфісковані.
Багаторазове відшкодування збитків (Такси)
Найбільш суворим покаранням є обов’язкова компенсація збитків, завданих рибному господарству. Ці суми були суттєво підвищені постановою Кабінету Міністрів і стягуються за кожен незаконно виловлений екземпляр, незалежно від його розміру.
|
Вид
|
Розмір штрафу (грн)
|
Щука
|
3468
|
Судак
|
3587
|
Окунь
|
3162
|
Білизна
|
1649
|
Плітка
|
1564
|
Лящ
|
1649
|
Краснопірка
|
1564
|
Плоскірка
|
1564
|
Сазан
|
3706
|
Сом
|
5117
|
Лин
|
1598
|
Рак
|
3332
Якщо рибалка незаконно виловить у зимувальній ямі п’ять щук, він отримає адміністративний штраф (до 680 грн) плюс компенсацію збитків (3 468 грн × 5 = 17 340 грн), що загалом становитиме майже 18 тис. грн.
Де дозволено рибалити з 1 листопада?
У період осінньо-зимової заборони любительське рибальство дозволене виключно поза межами зимувальних ям. При цьому діють суворі обмеження на знаряддя лову, зокрема дозволяється використовувати лише зимові вудки, жерлиці, поплавкові або донні вудки, а також кількість гачків на одного рибалку не повинна перевищувати, як правило, п'яти на водоймах загального користування.