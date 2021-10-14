В Україні майже 18 881 новий випадок COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 18 881 новий випадок COVID-19. Захворіли 1 748 дітей та 368 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 633 особи;

летальних випадків – 412;

одужало – 7 630 осіб;

здійснено тестувань за добу – 117 246 (зокрема методом ПЛР – 63 319, методом ІФА – 9 657);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 597 275 осіб;

одужало – 2 311 991 особа;

летальних випадків – 59 935;

проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 936 випадків;

Вінницька область – 285 випадків;

Волинська область – 352 випадки;

Дніпропетровська область – 1 232 випадки;

Донецька область – 900 випадків;

Житомирська область – 1 107 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 987 випадків;

Івано-Франківська область – 516 випадків;

Київська область – 723 випадки;

Кіровоградська область – 114 випадків;

Луганська область – 709 випадків;

Львівська область – 1 132 випадки;

Миколаївська область – 217 випадків;

Одеська область – 1 191 випадок;

Полтавська область – 739 випадків;

Рівненська область – 662 випадки;

Сумська область – 1 003 випадки;

Тернопільська область – 768 випадків;

Харківська область – 1 665 випадків;

Херсонська область – 851 випадок;

Хмельницька область – 786 випадків;

Черкаська область – 497 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 718 випадків.

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