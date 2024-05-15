Поліція Київщини розшукує 20-річного хлопця з села Кожанки (фото)

14 травня до поліції надійшло повідомлення від 44-річної матері про зникнення сина Владислава Баліцького, який в кінці березня 2024 року поїхав до Києва на роботу та по теперішній час не повернувся.

На розшук хлопця були оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Фастівського районного управління поліції, поліцейський офіцер громади, працівники групи реагування патрульної поліції, представники територіальної оборони та громадськість.

Прикмети розшукуваного : зріст 185 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся русяве, очі зелені.

Шановні громадяни!

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо одразу повідомbnb на спецлінію “102” або до Фастівського районного управління поліції за телефоном (0933034986).

Відділ комунікації поліції Київської області