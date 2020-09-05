На Буковине отравились девять членов одной семьи

В Черновицкой области полиция расследует массовое отравление пищевыми продуктами девяти членов одной семьи, шестеро из которых дети.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает Укринформ.

«Сегодня, 5 сентября, в полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что в приемное отделение Сторожинецкой районной больницы обратились трое взрослых и шестеро детей с пищевым отравлением. Все они являются членами одной семьи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие живут в селе Зруб-Комаровский Сторожинецкого района. Самому маленькому ребенку — всего три месяца.

«По словам потерпевших, причиной их состояния могут быть просроченные продукты питания. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением медицинских работников. Состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет», — добавили в полиции.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).