На Буковині у ДТП загинули водій та пасажир мотоблоку (фото)

30 жовтня, у селі Лукавці Вижницького району дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Про це інформує пресслужба Нацполіції області.

43-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Honda CR-V», не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мотоблоком.

Внаслідок автопригоди, 58-річний водій мотоблоку загинув на місці події, а його 33-річний пасажир помер в лікарні при наданні йому медичної допомоги.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.

Водія позашляховика поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. // Діло